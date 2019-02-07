Український хавбек Смірнов перейшов у Гомель

Екс-хавбек Чорноморця Євген Смірнов став гравцем Гомеля.

Гомель на своєму офіційному сайті повідомив про підписання українського півзахисника Євгена Смірнова. Деталі контракту не розголошуються.

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Футболіст у сезоні 2018/19 відіграв 12 матчів УПЛ у складі одеського Чорноморця та забив 1 гол. Загалом він провів 75 поєдинків за одеситів і відзначився 5 разів.

"Моряки" після 1 частини сезону займають передостанню 11 сходинку в турнірній таблиці, набравши 12 очок.

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