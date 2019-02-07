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Украинский хавбек Смирнов перешел в Гомель

08:27 27 Читати українською
Украинский хавбек Смирнов перешел в Гомель
Евгений Смирнов / ФК Гомель

Экс-хавбек Черноморца Евгений Смирнов стал игроком Гомеля.

Гомель на своем официальном сайте сообщил о подписании украинского полузащитника Евгения Смирнова. Детали контракта не разглашаются.

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Футболист в сезоне 2018/19 сыграл 12 матчей УПЛ в составе одесского Черноморца и забил 1 гол. В целом он провел 75 поединков за одесситов и отличился 5 раз.

"Моряки" после 1 части сезона занимают предпоследнюю 11 строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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Теги
Украинцы за рубежом Евгений Смирнов Евгений Смирнов Гомель Гомель Трансферы
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