Украинский хавбек Смирнов перешел в Гомель

Экс-хавбек Черноморца Евгений Смирнов стал игроком Гомеля.

Гомель на своем официальном сайте сообщил о подписании украинского полузащитника Евгения Смирнова. Детали контракта не разглашаются.

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Футболист в сезоне 2018/19 сыграл 12 матчей УПЛ в составе одесского Черноморца и забил 1 гол. В целом он провел 75 поединков за одесситов и отличился 5 раз.

"Моряки" после 1 части сезона занимают предпоследнюю 11 строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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