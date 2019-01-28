Мілевський: Зараз у роздягальні Динамо Брест навіть "послати" немає кого

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський розповів про атмосферу у команді після свого повернення у білоруський клуб.

"Зараз в роздягальні навіть послати немає кого – так жартуємо з пацанами. В команді зараз всі зірки.

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Добре, що всі хлопці прості: починаючи з мене, закінчуючи Пашею Нехайчиком.

Радий повернутися. Будемо готуватися до сезону – час є", – цитує Мілевського видання Прессбол.

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