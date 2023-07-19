Ігор Суркіс дав оригінальне флеш-інтерв'ю, однак зробив це у доволі нетрадиційний спосіб, послуговуючись мовою футболу.

Президент Динамо Ігор Суркіс, який неодноразово підтверджував свою непогану спортивну форму, взяв участь у цікавому футбольному челенджі. Йому було запропоновано обрати один з двох запропонованих варіантів шляхом влучання м'ячем у ті чи інші ворота.

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В результаті, власник "біло-синіх" обрав УПЛ замість Ліги конференцій (вказавши на пріоритетний турнір у сезоні 2023/24), проміняв "Золотий м'яч" на участь у Лізі чемпіонів, вважав престижнішою мінімальну перемогу над Шахтарем замість розгрому над Минаєм, висловив своє ставлення до інтерв'ю і вважав за доцільніше підписати 5 новачків замість Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, нині Динамо проводить тренувальний збір в Австрії. Напередодні "біло-сині" у черговому спарингу розгромили грецький Аріс з рахунком 4:0.

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