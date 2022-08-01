Воротар Андрій Чекотун продовжить кар’єру в Іспанії, повідомляє Atlantico.

Двоє українців перейшли у чемпіонат Польщі – вихованець Динамо та екс-зірка Десни і Львова

19-річний гравець виступатиме за команду Корушо (Віго) з 4-го дивізіону. Умови та терміни контракту не розголошуються, відомо лише, що наш співвітчизник захищатиме кольори U-23 та буде дублером основного голкіпера в першій команді.

Нагадаємо, Чекотун – вихованець донецького Олімпіка, в якому і розпочав професіональну кар'єру. У 2021 році на правах оренди перейшов у швецький АФК Ескільстуна. За першу команду так і не дебютував, а з 1 січня став вільним агентом і дотепер залишався без клубу. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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