Вратарь Андрей Чекотун продолжит карьеру в Испании, сообщает Atlantico.

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19-летний игрок будет выступать за команду Корушо (Виго) из 4-го дивизиона. Условия и сроки контракта не разглашаются, известно лишь, что наш соотечественник будет защищать цвета U-23 и будет дублером основного голкипера в первой команде.

Напомним, Чекотун – воспитанник донецкого Олимпика, в котором и начал профессиональную карьеру. В 2021 году на правах аренды перешел в шведский АФК Эскильстуна. За первую команду так и не дебютировал, а с 1 января стал свободным агентом и оставался без клуба. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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