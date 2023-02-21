Воротар Данило Кучер продовжить кар'єру в команді УТА, повідомляє офіційний сайт румунського клубу.

Екс-гравець молодіжної збірної України вирішив завершити кар'єру

Про терміни угоди та умови не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що контракт з 26-річним футболістом підписано до кінця сезону з можливістю продовження на рік.

Нагадаємо, Кучер розпочинав у Дніпрі у 2016 році. В Україні встиг пограти за Гірник, Минай та Інгулець. Виступав також за латвійські Даугавпілс та РФШ. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, УТА після 26-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Румунії передостанньою.

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