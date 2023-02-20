Захисник Артур Западня після виступів у Казахстані має намір закінчити з футболом.

Западня після відходу з казахського Мактаарала має намір завершити професіональну кар'єру, інформує Footboom.

Критика Мудрика у соцмережах: українець ухвалив показове рішення

З казахським клубом Артур завершив співпрацю наприкінці минулого року, після чого перебуває в статусі вільного агента.

Нагадаємо, що Западня виступав за такі команди, як Маріуполь, Ворскла, Суми, Верес, Львів, Волинь, Десна і Металіст 1925, а також викликався до молодіжної збірної України.

"Поки моя команда перемагала Динамо, я гуляв на весіллі": екс-форвард УПЛ виховує 9 дітей, згадує Хачеріді і гол Шахтарю