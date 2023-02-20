Екс-гравець молодіжної збірної України вирішив завершити кар'єру
20:04 - Читать на русском
Захисник Артур Западня після виступів у Казахстані має намір закінчити з футболом.
Западня після відходу з казахського Мактаарала має намір завершити професіональну кар'єру, інформує Footboom.
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З казахським клубом Артур завершив співпрацю наприкінці минулого року, після чого перебуває в статусі вільного агента.
Нагадаємо, що Западня виступав за такі команди, як Маріуполь, Ворскла, Суми, Верес, Львів, Волинь, Десна і Металіст 1925, а також викликався до молодіжної збірної України.
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