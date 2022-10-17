Голкіпер збірної України Андрій Лунін може надовго залишитися в Мадриді, якщо прийме пропозицію клубу.

Реал прагне підписати з Луніним новий контракт, повідомляє Madrid Xtra з посиланням на видання ABC. Мадридці зацікавлені в продовженні співпраці, ключове слово за Андрієм.

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У клубі дуже вражені, як Лунін грає ногами. Всі відзначають працьовитість українця, який одним з перших приходить на тренування та одним з останніх покидає базу. Карло Анчелотті подобається, що впевненість голкіпера зростає від матчу до матчу.

Як повідомляє джерело, Андрій гриз себе за пропущений гол від Шахтаря в другому матчі Ліги чемпіонів. Він вважає, що міг зіграти краще. Однак тренерський штаб переконав українця, що він не винен. Лунін пов'язує свої майбутні мрії з Реалом.

Лунін за останній місяць зіграв 5 матчів за Реал (3 перемоги та 2 нічиї), скориставшись шансом після травми Куртуа. З ним мадридці тріумфували в Ель Класіко. 23-річний голкіпер має контракт з Реалом до літа 2024-го.

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