Казахський Атирау заявив на сезон українського форварда Максима Дегтярьова, повідомляє ПФЛК.

Екс-лідер Зорі знайшов новий клуб у четвертому дивізіоні Бразилії

За "нафтовиків" 29-річний нападник виступатиме під номером 79. Про умови та деталі контракту не повідомляється.

Нагадаємо, Дегтярьов – вихованець алчевської Сталі. Встиг пограти за донецький Металург, краматорський Авангард, Полтаву, донецький Олімпік та Десну. Останнім його клубом був казахський Тараз, який він покинув 1 січня 2023 року. З того часу залишався без команди. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

Атирау після 8-ми турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану на сьомій сходинці, набравши 11 очок. До слова, за казахську команду вже виступає український півзахисник Олександр Нойок, а у березні клуб продав Шахтарю таджицького вінгера Хусрава Тоірова.

Екстраклас від українця: загадковий трансфер під час війни і ефектне чемпіонство, але цього замало для збірної