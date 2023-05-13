Казахский Атырау заявил на сезон украинского форварда Максима Дегтярева, сообщает ПФЛК.

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За "нефтяников" 29-летний нападающий будет выступать под номером 79. Об условиях и деталях контракта не сообщается.

Напомним, Дегтярев – воспитанник алчевской Стали. Успел поиграть за донецкий Металлург, краматорский Авангард, Полтаву, донецкий Олимпик и Десну. Последним его клубом был казахский Тараз, который он покинул 1 января 2023 года. С тех пор оставался без команды. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Атырау после 8-ми туров идет в турнирной таблице чемпионата Казахстана на седьмой строчке, набрав 11 очков. К слову, за казахскую команду уже выступает украинский полузащитник Александр Нойок, а в марте клуб продал Шахтеру таджикского вингера Хусрава Тоирова.

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