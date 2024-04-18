Українські гравці після вимушеного виїзду з Батьківщини часто знаходять прихисток у Німеччині.

"За інформацією з наших джерел, український нападник Гінсхайма Владислав Касьян зацікавив представника Бундесліги – футбольний клуб Штутгарт.

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Раніше футболіст виступав у Академії Олександра Алієва. 16-річний форвард переїхав із Бучі в Німеччину після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У березні 2022-го Владислав повинен був зустрітися із тренерами Колоса, аби обговорити потенційне продовження кар’єри у клубі з Ковалівки. Станом на зараз у активі Касьяна 57 матчів за Гінсхайм U-17 та 14 забитих голів", – повідомили LEGIONERS.UA.

Додамо, що перша команда Штутгарта стала одним з відкриттів нинішнього сезону. Шваби йдуть на третій сходинці Бундесліги і мають чудові шанси зіграти в наступному розіграші ЛЧ.

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