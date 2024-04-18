Украинские игроки после вынужденного выезда с Родины часто находят приют в Германии.

“По информации из наших источников, украинский нападающий Гинсхайма Владислав Касьян заинтересовал представителя Бундеслиги – футбольный клуб Штутгарт.

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Ранее футболист выступал в Академии Александра Алиева. 16-летний форвард переехал из Бучи в Германию после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2022-го Владислав должен был встретиться с тренерами Колоса, чтобы обсудить потенциальное продолжение карьеры в клубе из Ковалевки. По состоянию на сейчас в активе Касьяна 57 матчей за Гинсхайм U-17 и 14 забитых голов", – сообщили LEGIONERS.UA.

Добавим, что первая команда Штутгарта стала одним из открытий нынешнего сезона. Швабы идут на третьей строчке Бундеслиги и имеют отличные шансы сыграть в следующем розыгрыше ЛЧ.

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