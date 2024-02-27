Український форвард Максим Дегтярьов залишив розташування Вітебська, повідомляє офіційний сайт білоруської команди.

Український нападник перебуває на перегляді в російському клубі – вихованець Шахтаря вже зіграв за окупантів у спарингу

30-річний футболіст перебував у клубі на перегляді і зіграв у двох спарингах. Нападнику не вдалось відзначитись результативними діями і від його послуг було вирішено відмовитись.

Нагадаємо, Дегтярьов – уродженець Луганської області. Професіональну кар'єру розпочинав в алчевській Сталі. Виступав також за донецький Металург, краматорський Авангард, Полтаву, донецький Олімпік та Десну. Після повномасштабного вторгнення перейшов у казахський Тараз, а згодом у місцевий Атирау. З серпня 2023 року перебував без команди. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

До слова, Вітебськ у сезоні-2023 фінішував третім у другому за силою дивізіоні Білорусі та через стикові матчі вийшов в еліту.

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