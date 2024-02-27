Украинский форвард Максим Дегтярев покинул расположение Витебска, сообщает официальный сайт белорусской команды.

Украинский нападающий находится на просмотре в российском клубе – воспитанник Шахтера уже сыграл за оккупантов в спарринге

30-летний футболист находился в клубе на просмотре и сыграл в двух спаррингах. Нападающему не удалось отличиться результативными действиями и от его услуг было решено отказаться.

Напомним, Дегтярев – уроженец Луганской области. Профессиональную карьеру начинал в алчевской Стали. Выступал также за донецкий Металлург, краматорский Авангард, Полтаву, донецкий Олимпик и Десну. После полномасштабного вторжения перешел в казахский Тараз, а затем в местный Атырау. С августа 2023 года находился без команды. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

К слову, Витебск в сезоне-2023 финишировал третьим во втором по силе дивизионе Беларуси и через стыковые матчи вышел в элиту.

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