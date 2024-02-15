Владимир Аржанов будет работать в команде второго дивизиона Польши.

Украинский тренер Владимир Аржанов трудоустроился в польском Заглембе Сосновец, сообщает клубный сайт.

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38-летний специалист стал ассистентом Александра Хацкевича и будет занимать должность тренера-аналитика.

Напомним, Аржанов во время игровой карьеры выступал за запорожский Металлург, киевский Арсенал, Волынь, Черноморец (дважды), Викторию, казахские Атырау и Кайсар. В 2005-2007 годах провел 8 матчей за молодежную сборную Украины U-21.

В 2021 году повесил бутсы на гвоздь и перешел на тренерскую работу – с января 2022-го по апрель 2023-го помогал Руслану Костышину в казахском Аксу.

К слову, Заглембе Сосновец после 19-ти туров идет в турнирной таблице Дивизиона 1 на последней строчке, имея в своем активе 11 очков.

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