"Для мене стало великим задоволенням те, в який футбол грав Судаков у Лізі чемпіонів. Він сильно додав у своїй грі, у швидкості роботи з м'ячем і в ухваленні рішень на елітному рівні. Судакову всього 22 роки.

Судаков назвав своїх головних кумирів – Мессі та Роналду не в пріоритеті

Він працьовитий і здатний виконувати колосальний обсяг роботи на полі. У нього є класна техніка і футбольний інтелект. Я скажу так, це бразилець з українським паспортом, український бразилець. Думаю, у перспективі Шахтар може виручити за нього дуже серйозні гроші", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, Судаков – вихованець Шахтаря. У поточному сезоні він провів за "гірників" 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 6 асистів. Його контракт з донеччанами дійсний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 6 млн євро.

Хто замінить Мудрика у Шахтарі? Висновок дуже простий