"Кумири? Складно сказати. Мені багато футболістів подобаються. Мессі, Роналду... Якщо когось і виділяти, то виділив би Модріча та Іньєсту. Вони дуже подобаються по стилю гри. Ще пару років тому я дивився багато нарізок з їхньої гри, щось виділяв для себе.

"Сумую за ним, але намагаюсь не турбувати": Судаков розповів, як Мудрика прийняли в Челсі

Ще дуже подобається Тьяго Алькантара, його стиль, як він поводиться з м'ячем. Мені подобаються багато футболістів. Ті ж Бускетс, Кроос. Зараз дуже високий рівень футболу", – сказав Судаков у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Шахтар 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його у 6 млн євро.

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