"Ми офіційно пішли з Героскіпу 20 грудня 2023 року. Цього дня відбулася остання перед перервою гра проти Аспіл Пілас, яку Героскіпу програв – 0:3. Але вони її так і планували програти, це був чистої води договірняк, гра на контору.

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Попередній президент клубу, який очолює громадську організацію (ГО), категорично не хотів підвищення Героскіпу в класі. Він використав мене, щоб я погасив борги в команді. Я вивів її з Четвертої до Третьої ліги, і планував підвищитися до Другої. За цей час я вклав у клуб близько 320 тисяч євро. А голова цієї ГО почав ставити нам палиці в колеса. Він хотів, щоб грали місцеві гравці, але ми їх одразу прибрали, бо вони не підходять для Третьої ліги, з ними б ми точно нікуди не вийшли. На тлі цього в нас почався конфлікт, який посилився фінансовим питанням.

Чому вони не хотіли виходу в Другу лігу? Тому що в Другій лізі в команду потрібно вкладати набагато більше коштів і так нахабно красти вже не вийде. Їх усе влаштовувало в П'ятій і Четвертій лігах, де вони спокійно клали собі в кишеню 50-70 тисяч євро на рік. Керівництво ГО штучно робило так, щоб команда впала у другу вісімку у турнірній таблиці і боролася не за підвищення у класі, а за виживання. Там вони "катали ігри на контору".

А щодо придбання клубу Другої ліги Кіпру Пейя 2014... Ми два місяці вели переговори і в кінці січня стали власниками. Він з однойменного району Пафоса – Пейї. Клуб хороший, постійно перебуває у верхній частині таблиці, але в певний момент зіткнувся з фінансовими труднощами.

За два тури до нашого приходу Пейя 2014 була в двох очках від першого місця, але команда влаштувала страйк. У гравців було понад два місяці заборгованості по зарплаті і вони не дочекалися інвестора, тобто нас. Перестали тренуватися. Ми домовились з хлопцями, як будемо виходити з цієї непростої ситуації і розробили план виходу з кризи. Наступного року ставитимемо завдання виходу до вищого дивізіону.

У скільки мені обійшлася Пейя 2014? Це комерційна таємниця. Бюджет клубу такий самий, як у мене був у Героскіпу – 350 тисяч євро. Зарплата стартує від 350 євро, максимальна – дві з половиною тисячі. Інфраструктура? Величезна роздягальня, лазня, басейн, спортзал, масажний кабінет. Є два поля – одне велике ігрове і поруч трохи менше тренувальне. Стадіон вміщує до п'яти тисяч, але пластикових лавок поки що немає. Проте мерія вже підготувала проект реконструкції стадіону", – розповів Сагіров у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Феміс свого часу володів дніпровським ФК Перемога. Ця команда більшу частину своєї історії грала у Аматорській першості України. У 2020 році отримала професійний статус та заявилась у Другу лігу, але у 2022 році через початок повномасштабної війни припинила існування.

Пейя 2014 виступає у Другому дивізіоні Кіпру і наразі посідає шосте місце, маючи у своєму активі 32 бали. Щоб потрапити у зону підвищення в класі команді не вистачає 14 очок.

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