У вирішальному поєдинку Армінія здолала Вольфсбург з рахунком 2:1 і стала чемпіоном Німеччини U-17. У стартовому складі Армінії вийшов 15-річний український воротар Артем Залога, який відіграв увесь поєдинок і пропустив на 87-й хвилині.

Українець дебютував у чемпіонаті Англії – вихід в основі і поразка

Залога приїхав до Німеччини рік тому, після повномасштабного нападу Росії на Україну. До того він займався в академії Дніпра. Вирушаючи за кордон, Артем не знав іноземних мов, але швидко опанував німецьку, почав тренуватися, а згодом став гравцем команди з передмістя Білефельда.

Українського воротаря помітили скаути Армінії, а на початку 2023-го Залога підписав контракт з клубом. Останніс часом став основним гравцем Армінії U-17, за яку зіграв 4 поєдинки.

На церемонію нагородження Артем Залога вийшов з прапором України.