В решающем поединке Арминия одолела Вольфсбург со счетом 2:1 и стала чемпионом Германии U-17. В стартовом составе Арминии вышел 15-летний украинский вратарь Артем Залога, который отыграл весь поединок и пропустил на 87-й минуте.

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Залога приехал в Германию год назад после полномасштабного нападения России на Украину. До этого он занимался в академии Днепра. Отправляясь за границу, Артем не знал иностранных языков, но быстро овладел немецким, начал тренироваться, а впоследствии стал игроком команды из пригорода Билефельда.

Украинский вратарь был замечен скаутами Арминии, а в начале 2023-го Залога подписал контракт с клубом. В последнее время стал основным игроком Арминии U-17, за которую сыграл 4 поединка.

На церемонию награждения Артем Залога вышел с флагом Украины.