"Сьогодні я прочитав, що містер 80 мільйонів скаржиться, бо отримав не дуже хороше ставлення від захисників Сан-Маріно.

"Ми тебе зламаємо, втрачати нічого": форвард МЮ розповів про погрози під час матчу за збірну

Ну, дорогий, мабуть, у сучасному футболі, де зник фізичний контакт, ти можеш дозволити собі висміювати нас, маленьких суперників, огидними і набридливими жестами або симулювати за кожної нагоди, сподіваючись на пенальті від VAR. Я б хотів подивитися на тебе 15 років тому, коли у футбол грали тільки справжні чоловіки! Ти розчарував мене, Хьойлунде. Всього найкращого!" – написав 41-річний Ді Майо в Instagram.

Нагадаємо, Сан-Маріно несподівано дало бій данцям і навіть змогло забити вперше за 2 роки, але все ж поступилося 1:2. Рахунок відрив саме Хьойлунд.

Золоті "нульові": кат Динамо з канадським паспортом, Маркевич у Серії А, Мессі як школяр і ще 27 фото "старої школи"