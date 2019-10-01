Українські мотиви: АПЛ презентувала новий зимовий м'яч

Англійська Прем'єр-ліга вже готова до різких перепадів погоди. Технічний партнер змагань представив м'яч, яким команди еліти зможуть грати взимку.

Компанія Nike презентувала новий м'яч АПЛ. Про це повідомляє офіційний твіттер виробника.

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Інвентар від американців отримав назву Hi-Vis Merlin. Таким м'ячем в англійській еліті вже грали на початку 2000-х. Шкіряний виконаний у милих українському вболівальниками барвах – жовтий колір із синіми вставками.

"Сучасний поворот до позачасової класики", – коротко резюмували промо свого виробу в Nike.