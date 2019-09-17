Рух оштрафований на 50 тисяч гривень за відмову використовувати м'ячі Select

КДК УАФ покарав львівський Рух за відмову грати м'ячами Select в матчах Першої ліги 2019/20.

В матчах проти Волині та Прикарпаття Рух грав не Select – офіційними м'ячами Першої ліги, а використовував продукцію Puma. За це львівський клуб отримав штраф 50 тисяч гривень, повідомляє Tribuna.

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Рух порушив 32-гу статтю Регламенту. Зазначається, що рішення не підлягає оскарженню. За кожен матч "бойкоту" регламентом передбачено штраф у розмірі 25-ти тисяч гривень. Не виключено, що скоро львів'яни отримають ще одне таке покарання, адже в поєдинках прои Миколаєва та Чорноморця Рух також не використовував вказані м'ячі.

Нагадаємо, раніше львівський клуб звинуватив ПФЛ у корпупції через вимогу грати саме м'ячами фірми Select.

Зауважимо, що після 9-ти турів Рух лідирує в Першій лізі. Підопічні Леоніда Кучука набрали 20 очок, на бал менше в Агробізнеса та Оболоні-Бровар.

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