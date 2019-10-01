Украинские мотивы: АПЛ представила новый зимний мяч

Английская Премьер-лига уже готова к резким перепадам погоды. Технический партнер соревнований представил мяч, которым команды элиты смогут играть зимой.

Компания Nike представила новый мяч АПЛ. Об этом сообщает официальный твиттер производителя.

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Инвентарь от американцев получил название Hi-Vis Merlin. Таким мячом в английском элите уже играли в начале 2000-х. Кожаный выполнен в радующих глаза украинскиї болельщиков красках – желтый цвет с синими вставками.

"Современный поворот к вневременной классике", – коротко резюмировали промо своего творения в Nike.