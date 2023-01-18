76-річний фахівець, який працював зі збірною Росії у 2006-2010 роках та в клубі Анжи (2012-2013 роки), чомусь переконаний у сильних якостях росіян.

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"Українські футболісти не сильніші за російських, вони слабші. Ви маєте зрозуміти, що російських футболістів зараз майже не беруть у європейські клуби через те, що відбувається у світі (через війну Росії проти України – прим.)", – цитують Хіддінка "ЗМІ" загарбників.

Цифри ж говорять зовсім інше. Наразі у топ-чемпіонатах виступає всього 2 росіян: Олександр Головін (Монако) та Олексій Міранчук (Торіно). Українців набагато більше: Олександр Зінченко (Арсенал), Руслан Маліновський (Марсель), Віталій Миколенко (Евертон), Михайло Мудрик (Челсі), Віктор Циганков (Жирона), Андрій Лунін (Реал) і Віктор Коваленко (Спеція).

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