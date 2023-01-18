Півзахисник збірної України Віктор Циганков своїм приходом виштовхне зі заявки Жирони, а, може, і з команди щонайменше одного футболіста.

17 січня 25-річний вінгер приєднався до "біло-червоних", підписавши контракт до 2027 року. У Жирони тепер є проблема – немає місця у заявці для оформлення Циганкова гравцем команди, інформує Ara.

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Через це керівництво нового клубу українця роздумує, кого можна продати. Найімовірнішим кандидатом на вихід є молодий півзахисник Рамон Террац, який награв 387 хвилин у сезоні. Ще двома претендентами є Саму Сайз і Ману Вальєхо.

Перший був невід'ємною частиною повернення у Прімеру, але зараз втратив свою провідну роль (258 хвилин у 9 матчах). Його контракт добігає кінця влітку. Другий не грає в Ла Лізі з жовтня, у його послугах зацікавлена Сарагоса.

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