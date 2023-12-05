Катерина Монзуль буде головним арбітром на матч жіночої Ліги націй між Іспанією і Швецією.

Українська бригада на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на матчі 6-го туру жіночої Ліги націй між збірними Іспанії та Швеції. Про це пише УАФ.

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За офіційними даними, Монзуль асистуватимуть на бокових лінях Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Роль резервного судді виконуватиме Софія Причина.

Іспанія та Швеція виступають у групі А4 елітного дивізіону жіночої Ліги націй. Після п’яти турів Іспанія очолює квартет із 12 очками. Швеція має в своєму активі 7 турнірних балів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 5 грудня, у Малазі. Початок заплановано на 20:00 за київським часом.

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