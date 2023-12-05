Екатерина Монзуль будет главным арбитром на поединке женской Лиги наций между Испанией и Швецией.

Украинская бригада во главе с Екатериной Монзуль будет работать на матче 6 тура женской Лиги наций между сборными Испании и Швеции. Об этом пишет УАФ.

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По официальным данным, Монзуль будут ассистировать на боковых линях Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Роль резервного судьи будет выполнять София Причина.

Испания и Швеция выступают в группе А4 высшего дивизиона женской Лиги наций. После пяти туров Испания возглавляет квартет с 12 очками. У Швеции в активе 7 турнирных баллов.

Поединок состоится во вторник, 5 декабря, в Малаге. Начало запланировано на 20:00 по киевскому времени.

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