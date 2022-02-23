Відтепер на матчах української Прем'єр-ліги буде ще менше помилок.

Український суддівський корпус отримав у своє розпорядження третій мікроавтобус VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Презентацію обладнаного необхідним устаткуванням і технологією відеоповторів фургона провів голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Найближчим часом мобільний відеоасистент пройде регламентоване в таких випадках тестування та з початком другої частини змагань буде використовуватися на матчах у різних містах України.

"Пишаюся тим, що ми у списку країн, де VAR уже є невід’ємною частиною організації футбольних поєдинків і продовжує мінімізувати ризик помилки арбітрів. Вірю, що із часом ці фургони побувають також на матчах чемпіонату в Донецьку, Луганську, Сімферополі й Севастополі, які залишаються невід’ємною частиною нашої держави!" – зазначив президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми доклали багатьох зусиль, щоб забезпечити VAR усі матчі чемпіонату, і ми дуже близькі до цієї мети. Україна – велика країна, відстань у кілометрах вражає, але ми будемо старатися. Усе залежатиме від календаря. Четвертий фургон у будь-якому випадку точно вирішить усі питання. Зараз працювати з VAR готові 16 арбітрів, але потрібно розрізняти арбітрів у полі та арбітрів у фургоні", – додав Лучі.

Зауважимо, що раніше відеопомічник арбітра використовувався лише на окремих матчах УПЛ. Третій фургон повинен дозволити охоплювати тури повністю.

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