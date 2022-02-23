Теперь на матчах украинской Премьер-лиги будет еще меньше ошибок.

Украинский судейский корпус получил третий микроавтобус VAR, сообщает официальный сайт УАФ.

В Украине ближайший месяц не будет футбола, – Бурбас

Презентацию оборудованного всем необходимым и технологией видеоповторов фургона провел глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. В ближайшее время мобильный видеоассистент пройдет регламентированное в таких случаях тестирование и с началом второй части соревнований будет использоваться на матчах в разных городах Украины.

"Горжусь тем, что мы в списке стран, где VAR уже является неотъемлемой частью организации футбольных поединков и продолжает минимизировать риск ошибки арбитров. Верю, что со временем эти фургоны побывают также на матчах чемпионата в Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе, которые остаются неотъемлемой частью нашего государства!" – отметил президент УАФ Андрей Павелко.

"Мы приложили много усилий, чтобы обеспечить VAR все матчи чемпионата, и мы очень близки к этой цели. Украина – большая страна, расстояние в километрах впечатляет, но мы будем стараться. Все будет зависеть от календаря. Четвертый фургон в любом случае точно решит все вопросы. Сейчас работать с VAR готовы 16 арбитров, но нужно различать арбитров в поле и арбитров в фургоне", – добавил Лучи.

Заметим, что ранее видеопомощник арбитра использовался только на отдельных матчах УПЛ. Третий фургон должен помочь охватывать туры полностью.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше