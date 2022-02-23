Журналіст Ігор Бурбас повідомив про ситуацію з футболом в Україні у разі запровадження надзвичайного стану.

"Найближчий місяць спортивних змагань в Україні таки не буде. І футболу теж. На превеликий жаль.

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Це розшифровка указу президента Зеленського про запровадження надзвичайного стану в усіх областях нашої держави.

Завтра о 13:00 збирається Виконком УАФ, який має на меті затвердити рішення про призупинення змагань. Живемо в буремний і тривожний час. Але віримо в найкраще. Бо ми – українці. Єдині, сильні і вільні. Слава Україні!" – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, рішення про введення надзвичайсного стану може бути ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради. Відповідний указ вніс президент України Володимир Зеленський.

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