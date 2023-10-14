Українські арбітри отримали призначення на матч відбору до Євро-2024
15:20 - Читать на русском
УЄФА призначив суддів з України на один із матчів кваліфікації до Євро-2024.
Віктор Копієвський призначений головним арбітром на поєдинок кваліфікації до Євро-2024 між Сан-Маріно та Данією, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Асистентами на грі працюватимуть Олександр Жуков та Володимир Висоцький, а четвертим рефері буде Віталій Романов.
Додамо, що поєдинок Сан-Маріно – Данія відбудеться 17 жовтня, початок гри о 21:45.
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