УЕФА назначил судей из Украины на один из матчей квалификации к Евро-2024.

Виктор Копиевский назначен главным арбитром на поединок квалификации к Евро-2024 между Сан-Марино и Данией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Клубы УПЛ выбили революционное судейское решение – разбор ошибок станет публичным

Ассистентами на игре будут работать Александр Жуков и Владимир Высоцкий, а четвертым рефери будет Виталий Романов.

Добавим, что поединок Сан-Марино – Дания состоится 17 октября, начало игры в 21:45.

"Деякі одноклубники "Бандерою" обзивали, хотіли образити": грав із босим Петраковим, подобався Кварцяному, закінчив у 55