Українське дербі у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Евертон – 3:0
20:03 - Читать на русском
Вулверхемптон розгромив Евертон в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Поєдинок команд з українцями у складі. Щоправда, Макс Кілман не може грати за нашу збірну, хоч і має таке бажання. Саме капітан "вовків" сьогодні відкрив рахунок. Віталій Миколенко провів непоганий матч, але цього не можна сказати про Евертон.
Вулверхемптон ефектно розтрощив Евертон – Миколенко доклався до 3 м'ячів у матчі АПЛ, українець забив переможний гол
Вулверхемптон виграв третій матч поспіль та зумів за очками наздогнати Челсі, який розташувався на десятому місці турнірної таблиці. Евертон тепер має серію з трьох поразок поспіль та залишається поруч із зоною вильоту.
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