Поєдинок команд з українцями у складі. Щоправда, Макс Кілман не може грати за нашу збірну, хоч і має таке бажання. Саме капітан "вовків" сьогодні відкрив рахунок. Віталій Миколенко провів непоганий матч, але цього не можна сказати про Евертон.

Вулверхемптон ефектно розтрощив Евертон – Миколенко доклався до 3 м'ячів у матчі АПЛ, українець забив переможний гол

Вулверхемптон виграв третій матч поспіль та зумів за очками наздогнати Челсі, який розташувався на десятому місці турнірної таблиці. Евертон тепер має серію з трьох поразок поспіль та залишається поруч із зоною вильоту.