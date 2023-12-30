Поединок команд с украинцами в составе. Правда, Макс Килман не может играть за нашу сборную, хотя и имеет такое желание. Именно капитан "волков" сегодня открыл счет. Виталий Миколенко провел неплохой матч, но этого нельзя сказать об Эвертоне.

Вулверхэмптон эффектно разбил Эвертон – Миколенко приложился к 3 мячам в матче АПЛ, украинец забил победный гол

Вулверхэмптон выиграл третий матч подряд и сумел по очкам догнать Челси, который расположился на десятом месте турнирной таблицы. У Эвертона теперь серия из трех поражений подряд и остается рядом с зоной вылета.