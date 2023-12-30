Украинское дерби в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0
20:05 - Читати українською
Вулверхэмптон разгромил Эвертон в рамках 20-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Поединок команд с украинцами в составе. Правда, Макс Килман не может играть за нашу сборную, хотя и имеет такое желание. Именно капитан "волков" сегодня открыл счет. Виталий Миколенко провел неплохой матч, но этого нельзя сказать об Эвертоне.
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Вулверхэмптон выиграл третий матч подряд и сумел по очкам догнать Челси, который расположился на десятом месте турнирной таблицы. У Эвертона теперь серия из трех поражений подряд и остается рядом с зоной вылета.
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