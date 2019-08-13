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Украинская кинокомпания сняла фильм о Базилевиче

12:09 12 Читати українською
Украинская кинокомпания сняла фильм о Базилевиче
Олег Базилевич / Соцсети

Украинские любители футбола вскоре смогут увидеть фильм об Олеге Базилевиче.

Украинская кинокомпания Магика-фильм завершила съемки полнометражного фильма о легендарном украинском игроке и тренере Олеге Базилевиче. Пока неизвестно, когда лента появится в открытом доступе.

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Напомним, Базилевич во время игровой карьеры выступал за Шахтер, Динамо и Черноморец. Во время тренерской деятельности нападающий также возглавлял оба гранда украинского футбола.

Кроме того, Базилевич тренировал Пахтакор, Зарю, ЦСКА и другие клубы. Также экс-футболист был тренером сборной Украины. Базилевич ушел из жизни в октябре прошлого года.

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