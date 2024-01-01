29 декабря оккупанты нанесли массированный удар по столице Украины. Одной из жертв стала бывшая футболистка Виктория Котлярова.

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Девушка, которой вскоре должно было исполниться 28 лет, погибла вместе со своей мамой Людмилой, сообщает UAF Women's football.

Заметим, что Котлярова на протяжении своей карьеры выступала за несколько украинских клубов. В частности, за киевский Атекс, черниговский Спартак и уманский Ятрань-Берестовец.

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