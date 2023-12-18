Чергова трагічна звістка прийшла з фронту – не стало ще одного відданого вболівальника "біло-синіх".

14 грудня 2023 року загинув ультрас Динамо Максим Олегович Рибецький, повідомляє офіційний сайт киян.

Екс-співробітник Шахтаря загинув на війні з Росією – офіційна заява клубу

24-річний воїн з позивним "Риба" боровся з окупантами у складі 95-ої окремої десантно-штурмової бригади. Рибецький загинув під час виконання бойового завдання на околицях селища Зарічного Донецької область.

"Максим мужньо боронив нашу свободу від російського загарбника з 2018 року. Був командиром взводу і завжди стояв горою за своїх побратимів. Нагороджений Орденом за мужність 3 ступені, Золотим Хрестом, Знаком доблесті ОТУ "Лиман" та ін.

"Риба" з самого дитинства був частиною нашої "біло-синьої" родини. Ми висловлюємо співчуття родичам та близьким. Бути воїном – жити вічно! Світла пам'ять тобі, Герою!" – йдеться в офіційний заяві клубу.