Бригада 44-річного Євгена Арановського працюватиме на матчі другого туру групового раунду Ліги Європи між Штурмом (Австрія) та ПСВ (Нідерланди), інформує офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр – Віталій Романов. За VAR відповідатиме Денис Шурман, а його асистентом стане Віктор Матяш.

Додамо, що це перше призначення українських арбітрів на груповий етап цьогорічної Ліги Європи. Раніше дві бригади працювали на матчах Ліги конференцій – того-таки Арановського і Балакіна.

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