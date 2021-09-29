Бригада 44-летнего Евгения Арановського будет работать на матче второго тура группового раунда Лиги Европы между Штурмом (Австрия) и ПСВ (Нидерланды), информирует официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Виталий Романов. За VAR будут отвечать Денис Шурман, а его ассистентом станет Виктор Матяш.

Добавим, что это первое назначение украинских арбитров на групповой этап нынешней Лиги Европы. Ранее две бригады работали на матчах Лиги конференций – того же Арановського и Балакина.

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