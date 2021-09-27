Баварія – Динамо: УЄФА призначив італійську бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів
15:14 - Читать на русском
Баварія прийматиме Динамо в рамках другого раунду групового етапу ЛЧ.
Італійський рефері Марко Гуїда розсудить двобій між Баварією та Динамо, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Головному арбітру на лініях допомагатимуть його співвітчизники Філіппо Меллі і Джорджо Перетті, четвертий суддя – Фабіо Мареска. За VAR відповідатиме Мауріціо Маріані.
Нагадаємо, поєдинок відбудеться у Мюнхені 29 вересня, стартовий свисток пролунає о 22:00. У першому раунді групового етапу ЛЧ динамівці розписали у Києві нічию з Бенфікою (0:0).
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