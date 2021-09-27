Італійський рефері Марко Гуїда розсудить двобій між Баварією та Динамо, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головному арбітру на лініях допомагатимуть його співвітчизники Філіппо Меллі і Джорджо Перетті, четвертий суддя – Фабіо Мареска. За VAR відповідатиме Мауріціо Маріані.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у Мюнхені 29 вересня, стартовий свисток пролунає о 22:00. У першому раунді групового етапу ЛЧ динамівці розписали у Києві нічию з Бенфікою (0:0).

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