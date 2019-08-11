Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20 між грузинським Сабуртало та вірменським Араратом обслуговуватимуть арбітри з України.

Поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи Сабуртало – Арарат-Вірменія, який пройде 14 серпня у Грузії, розсудить українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

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Його асистентами стануть Ігор Альохін та Андрій Скрипка, четвертий арбітр – Олександр Дердо, інформує офіційний сайт УЄФА.

В першому поєдинку у Вірменії Сабуртало здобув перемогу з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться у Тбілісі 14 серпня, початок – о 19:00 за Києвом.

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