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Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Европы

15:12 26 Читати українською
Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Европы
Николай Балакин / УАФ

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20 между грузинским Сабуртало и армянским Араратом будут обслуживать арбитры из Украины.

 

Поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы Сабуртало – Арарат-Армения, который пройдет 14 августа в Грузии, рассудит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

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Его ассистентами станут Игорь Алехин и Андрей Скрипка, четвертый арбитр – Александр Дердо, информирует официальный сайт УЕФА.

В первом поединке в Армении Сабуртало одержал победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Тбилиси 14 августа, начало – в 19:00 по Киеву.

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Арарат-Армения Арарат-Армения Сабуртало - Арарат-Армения Лига Европы УЕФА Арбитры Николай Балакин Николай Балакин Сабуртало Сабуртало
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