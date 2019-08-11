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Динамо – Брюгге: УЄФА назвав арбітрів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

14:06 325 Читать на русском
Динамо – Брюгге: УЄФА назвав арбітрів на матч-відповідь Ліги чемпіонів
Іван Бебек / Сайт УЄФА

Динамо дізналося ім'я рефері, який обслуговуватиме один з найважливіших матчів сезону.

 

Головним суддею повторного протистояння між Динамо та Брююге стане Іван Бебек, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Асистентами 42-річного хорвата стануть його співвітчизники – Горан Патакі та Боян Зебеніца, резервним арбітром працюватиме Маріо Зебец. У минулому сезоні Бебек обслуговував гостьовий матч Динамо проти Астани на груповому етапі Ліги Європи. Тоді кияни здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

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Нагадаємо, матч-відповідь в Києві відбудеться 13 серпня, Динамо доведеться виправляти становище після гостьової поразки 0:1.

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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Динамо - Брюгге Арбітри Головне
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