Українська бригада арбітрів отримали призначення на матч збірної Іспанії у відборі до Євро-2024
УЄФА призначив суддів з України на один із поєдинків кваліфікації за вихід на чемпіонат Європи.
Матч відбору на Євро-2024 року у групі А між Кіпром та Іспанією обслуговуватиме українська суддівська бригада, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Головним арбіром зустрічі виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, а четвертим рефере стане Віталій Романов. За VAR відповідатиме Катерина Монзуль, а допомагатиме їй Олексій Деревінський.
Нагадаємо, матч відбудеться у четвер, 16 листопада, о 19:00.
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