Украинская бригада арбитров получили назначение на матч сборной Испании в отборе к Евро-2024
08:00 - Читати українською
УЕФА назначил судей из Украины на один из поединков квалификации за выход на чемпионат Европы.
Матч отбора на Евро-2024 года в группе А между Кипром и Испанией будет обслуживать украинская судейская бригада, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Главным арбитром встречи выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым рефере станет Виталий Романов. За VAR будет отвечать Екатерина Монзуль, а помогать ей будет Алексей Деревинский.
Напомним, матч состоится в четверг, 16 ноября, в 19:00.
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