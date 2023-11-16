УЕФА назначил судей из Украины на один из поединков квалификации за выход на чемпионат Европы.

Матч отбора на Евро-2024 года в группе А между Кипром и Испанией будет обслуживать украинская судейская бригада, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным арбитром встречи выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым рефере станет Виталий Романов. За VAR будет отвечать Екатерина Монзуль, а помогать ей будет Алексей Деревинский.

Напомним, матч состоится в четверг, 16 ноября, в 19:00.

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