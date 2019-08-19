Українська бригада арбітрів на чолі з Бойком обслужить матч кваліфікації Ліги Європи

УЄФА призначив українських рефері працювати на матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Український арбітр Сергій Бойко розсудить поєдинок Астана (Казахстан) – БАТЕ (Білорусь), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати Бойку у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть лайнсмени Олександр Корнійко та Семен Шлончак. Четвертий суддя – Анатолій Абдула.

Поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи між Астаною і БАТЕ відбудеться в четвер, 22 серпня, в Казахстані. Початок матчу о 17:00.

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До слова, це не перше призначення Бойка у нинішньому єврокубковому сезоні. Раніше українець обслуговував матч кваліфікації ЛЄ між Фейєнордом і Динамо (Тбілісі).