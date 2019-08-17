Зоря – ЦСКА Софія: болгарський клуб може подати в УЄФА скаргу на арбітрів матчу

Болгарський ЦСКА може подати скаргу в УЄФА на арбітрів матчу-відповіді Ліги Європи проти Зорі.

ЦСКА (Софія) консультується з юристами щодо можливості подачі скарги на бригаду арбітрів матчу проит Зорі у матчі-відповіді кваліфікації до Ліги Європи, повідомляє Top Sports.

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Нагадаємо, на 21 хвилині матчу між Зорею та ЦСКА м'яч влучив у руку Михайліченку у власному штрафному. Арбітр проігнорував цей епізод, а вже у наступній атаці гравець болгарської команди отримав вилучення.

Зауважимо, що скарга ЦСКА буде спрямована лише проти французької бригади арбітрів поєдинку.

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