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Еспаньйол – Зоря: матч Ліги Європи буде обслуговувати німецька бригада арбітрів

14:23 213 Читать на русском
Еспаньйол – Зоря: матч Ліги Європи буде обслуговувати німецька бригада арбітрів
Тобіас Штілер / фото із соцмереж

УЄФА призначив арбітрів на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Еспаньйолом.

 

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та іспанським Еспаньйолом обслуговуватиме німецький рефері Тобіас Штілер.

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На лініях йому допомагатимуть Мікі Пікель і Крістіан Гіттельманн. Четвертий арбітр матчу – Харм Осмерс, повідомляє law5-theref.blogspot.com.

Нагадаємо, Зоря у плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє з іспанським Еспаньйолом. Перший поєдинок відбудеться на виїзді 22 серпня, початок матчу о 22:00.

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Зоря Зоря Еспаньйол Еспаньйол Ліга Європи Арбітри Еспаньйол - Зоря
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